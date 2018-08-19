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17 компаний дебютировали на китайской «третьей новой площадке»
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17 компаний дебютировали на китайской «третьей новой площадке» 

ИА Синьхуа 41 минуту назад
Пекин, 19 августа /Синьхуа/ — 17 малых и средних предприятий дебютировали на этой неделе в китайской Общегосударственной системе по продаже акций малых и средних предприятий NEEQ, известной как «третья новая площадка» /New Third Board/.
Таким образом, общее число зарегистрированных в системе NEEQ компаний возросло до 11096.
С 13 по 17 августа оборот на площадке достиг 1,51 млрд юаней /около 219 млн долл. США/, увеличившись на 0,47 процента по сравнению с предыдущей неделей.
NEEQ была запущена в начале 2013 года в качестве дополнения к Шанхайской и Шэньчжэньской фондовым биржам и предназначена для обслуживания малых и средних предприятий.
Данная система рассматривается в качестве доступного способа получения финансирования малым бизнесом, характеризующегося низкими финансовыми издержками и простыми процедурами листинга. -0-
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