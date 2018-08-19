Ещё
Рынок акций Израиля закрылся ростом, TA 35 прибавил 0,74%
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.30
$
67.60
76.71
77.10
Прогноз
20.08 – 27.08
$
68.25
79.85
Индексы и котировки Brent
71.86
+0.00 Золото
1186.32
+0.15 РТС
1052.74
–0.34
Динамика валют
EUR / USD
17.08
1.1438
–0.0127
05.08
1.1565
16.08
12.08
07.08

Рынок акций Израиля закрылся ростом, TA 35 прибавил 0,74% 

Investing.com Россия 21 минуту назад
Фото: Investing.com Россия
Investing.com — Фондовый рынок Израиля завершил торги воскресенья ростом за счет укрепления секторов биомедицинских технологий, технологий и страхования.
На момент закрытия на Тель-Авивской фондовой бирже TA 35 поднялся на 0,74%.
В лидерах роста среди компонентов индекса TA 35 по итогам сегодняшних торгов были акции Teva Pharmaceutical Industries Ltd (TA:TEVA), которые подорожали на 389,00 п. (4,61%), закрывшись на отметке в 8.819,000. Котировки Perrigo Co (TA:PRGO) выросли на 1.000,000 п. (3,89%), завершив торги на уровне 26.740,0000. Бумаги Partner Comms (TA:PTNR) выросли в цене на 28,0 п. (1,92%), закрывшись на отметке 1.484,000.
Лидерами падения стали акции Super Sol 01 (TA:SAE), цена которых упала на 31,00 п. (1,32%), завершив сессию на отметке 2.318,000. Акции Bank Hapoalim (TA:POLI) поднялись на 24,00 п. (0,93%), закрывшись на уровне 2.555,000, а Frutarom Industries Ltd (TA:FRUT) снизились в цене на 270,000 п. (0,72%) и завершили торги на отметке 37.300,0000.
На Тель-Авивской фондовой бирже количество подорожавших бумаг (261) превысило количество закрывшихся в минусе (108), а котировки 40 акций практически не изменились.
Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в октябре не изменился 0,00%, или 0,00, достигнув отметки $65,21 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в октябре выросли на 0,52%, или 0,37, до $71,80 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в декабре подорожали на 0,66%, или 7,80, до отметки $1.191,80 за тройскую унцию.
Между тем на рынке Форекс пара USD/ILS снизилась на 0,31% до 3,6606, а котировки EUR/ILS повысились на 0,22%, достигнув отметки 4,1870.
Фьючерс на индекс USD опустился на 0,50% до 96,00.
Investing.com Россия: последние новости
В Кремле не обеспокоены волатильностью рубля Форекс - Курс EUR/USD вырос к закрытию американских торгов Рынок акций Турции закрылся падением, BIST 100 снизился на 3,38%
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинцы устроили массовый «побег» в Россию170
Кризис в Турции: что будет с российскими туристами90
«Россия готова»: США введут санкции против «СП — 2»124
В Совфеде обрадовали российских женщин93
Россия и Китай пытаются убить доллар?260
Видео
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
00:43
Украинцы устроили массовый «побег» в Россию
Экономика
01:14
Опубликован законопроект о санкциях против России
Экономика
14:13
В Совфеде обрадовали российских женщин
Экономика Другое
05:38
«Россия готова»: США введут санкции против «СП — 2»
Экономика Статьи
03:13
«Выкручивание рук не остановит российский газопровод»
Экономика Рынки
28:44
Кризис в Турции: что будет с российскими туристами
Личный счет Рынки
06:55
«Что я буду платить в бюджет деньги, их все равно украдут»
Статьи Экономика
10:33
Германия не смогла отказаться от «Северного потока-2»
Экономика В мире
00:58
Крым лишился Visa и MasterCard
Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение