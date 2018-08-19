Рынок акций Израиля закрылся ростом, TA 35 прибавил 0,74%

Investing.com — Фондовый рынок Израиля завершил торги воскресенья ростом за счет укрепления секторов биомедицинских технологий, технологий и страхования.

На момент закрытия на Тель-Авивской фондовой бирже TA 35 поднялся на 0,74%.

В лидерах роста среди компонентов индекса TA 35 по итогам сегодняшних торгов были акции Teva Pharmaceutical Industries Ltd (TA:TEVA), которые подорожали на 389,00 п. (4,61%), закрывшись на отметке в 8.819,000. Котировки Perrigo Co (TA:PRGO) выросли на 1.000,000 п. (3,89%), завершив торги на уровне 26.740,0000. Бумаги Partner Comms (TA:PTNR) выросли в цене на 28,0 п. (1,92%), закрывшись на отметке 1.484,000.

Лидерами падения стали акции Super Sol 01 (TA:SAE), цена которых упала на 31,00 п. (1,32%), завершив сессию на отметке 2.318,000. Акции Bank Hapoalim (TA:POLI) поднялись на 24,00 п. (0,93%), закрывшись на уровне 2.555,000, а Frutarom Industries Ltd (TA:FRUT) снизились в цене на 270,000 п. (0,72%) и завершили торги на отметке 37.300,0000.

На Тель-Авивской фондовой бирже количество подорожавших бумаг (261) превысило количество закрывшихся в минусе (108), а котировки 40 акций практически не изменились.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в октябре не изменился 0,00%, или 0,00, достигнув отметки $65,21 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в октябре выросли на 0,52%, или 0,37, до $71,80 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в декабре подорожали на 0,66%, или 7,80, до отметки $1.191,80 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара USD/ ILS снизилась на 0,31% до 3,6606, а котировки EUR/ILS повысились на 0,22%, достигнув отметки 4,1870.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,50% до 96,00.