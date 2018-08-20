В странах Персидского залива отмечено подорожание ПЭТ

Профильные специалисты, ссылаясь на участников рынка, утверждают, что стоимость тонны ПЭТ выросла на 40-50 долларов и достигла 1345 долларов, CFR/DEL страны Персидского залива. Аналогичная тенденция наблюдается и в соседних регионах. К примеру, на азиатском рынке на прошедшей неделе средняя стоимость ПЭТ выросла на 10-20 долларов. Максимальная цена тонны азиатского ПЭТ составила 1340 долларов, CFR GCC.

По прогнозам экспертов, это временное подорожание ПЭТ и уже на этой неделе ожидается снижение цен, связанное с традиционным празднованием в 20-х числах августа Курбан-байрама.

Отечественные производители ПЭТ по итогам I полугодия увеличили объемы поставок за пределы страны до 35,6 тыс. тонн (+67% к прошлогодним показателям). Вместе с тем, количество ввезенного в страну полиэтилентерефталата составило около 78,2 тыс. тонн (+4%).

Источник: www.mrcplast.ru