Ещё
В странах Персидского залива отмечено подорожание ПЭТ
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.30
$
67.60
76.71
77.10
Прогноз
13.08 – 20.08
$
63.36
73.27
Индексы и котировки Brent
71.86
+0.00 Золото
1186.32
+0.15 РТС
1052.74
–0.34
Динамика валют
EUR / USD
19.08
1.1440
–0.0113
06.08
1.1554
17.08
13.08
08.08

В странах Персидского залива отмечено подорожание ПЭТ 

ИнформУпак 18 минут назад
Профильные специалисты, ссылаясь на участников рынка, утверждают, что стоимость тонны ПЭТ выросла на 40-50 долларов и достигла 1345 долларов, CFR/DEL страны Персидского залива. Аналогичная тенденция наблюдается и в соседних регионах. К примеру, на азиатском рынке на прошедшей неделе средняя стоимость ПЭТ выросла на 10-20 долларов. Максимальная цена тонны азиатского ПЭТ составила 1340 долларов, CFR GCC.
По прогнозам экспертов, это временное подорожание ПЭТ и уже на этой неделе ожидается снижение цен, связанное с традиционным празднованием в 20-х числах августа Курбан-байрама.
Отечественные производители ПЭТ по итогам I полугодия увеличили объемы поставок за пределы страны до 35,6 тыс. тонн (+67% к прошлогодним показателям). Вместе с тем, количество ввезенного в страну полиэтилентерефталата составило около 78,2 тыс. тонн (+4%).
Источник: www.mrcplast.ru
ИнформУпак: последние новости
В США июльские объемы производства коробочного картона выросли на 1,9% Беларусь увеличила производство импортозамещающей продукции Спотовые цены на китайский ЛПНП достигли максимума и начали снижаться
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинцы устроили массовый «побег» в Россию324
Кризис в Турции: что будет с российскими туристами98
Украина оказалась на краю пропасти из-за горячей воды269
Россия и Китай пытаются убить доллар?267
В Совфеде обрадовали российских женщин106
Видео
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
00:43
Украинцы устроили массовый «побег» в Россию
Экономика
01:14
Опубликован законопроект о санкциях против России
Экономика
14:13
В Совфеде обрадовали российских женщин
Экономика Другое
05:38
«Россия готова»: США введут санкции против «СП — 2»
Экономика Статьи
03:13
«Выкручивание рук не остановит российский газопровод»
Экономика Рынки
28:44
Кризис в Турции: что будет с российскими туристами
Личный счет Рынки
06:55
«Что я буду платить в бюджет деньги, их все равно украдут»
Статьи Экономика
10:33
Германия не смогла отказаться от «Северного потока-2»
Экономика В мире
00:58
Крым лишился Visa и MasterCard
Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение