Законы, вступающие в силу 20 августа

Приказ Минфина России от 18 июня 2018 года № 136н «О внесении изменений в Приложение к приказу Министерства финансов Российской Федерации от 11 мая 2016 г. N 58н „Об установлении цен, не ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов“

Скорректированы минимальные цены на алкогольную продукцию крепостью свыше 28%. В частности, минимальная розничная цена за 0,5 литра водки крепостью 38-39% с НДС и акцизом увеличена на 4 рубля и составит 205 рублей.