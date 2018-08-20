СМП Банку разрешат открывать спецсчета участникам госзакупок

Правительство расширит список банков, где могут открывать спецсчета участники госзакупок: в него будет внесен находящийся под иностранными санкциями СМП Банк , что делается для его поддержки, следует из проекта соответствующего постановления, опубликованного на regulation.gov.ru.

В частности, в постановление правительства РФ от 29 июня 2018 г. № 748 «О требованиях к банкам (включая требования к их финансовой устойчивости), в которых участниками закупок открываются специальные счета, на которые вносятся денежные средства, предназначенные для обеспечения заявок на участие в закупках товаров, работ, услуг…», вносится дополнительный пункт: «Денежные средства, предназначенные для обеспечения заявок на участие в закупках товаров, работ, услуг, могут размещаться на специальных счетах в банках, соответствующих настоящим требованиям, за исключением требований, установленных пунктом 3 настоящих требований, если в отношении банков или в отношении лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находятся банки, по состоянию на 1 января 2015 года действуют международные санкции и банки определены отдельным решением правительства Российской Федерации».

В пояснительной записке указано, что проект постановления правительства разработан в целях оказания государственной поддержки банкам, в отношении которых по состоянию на 1 января 2015 года действуют ограничительные меры, принятые иностранными государствами, в рамках контрактной системы в целях обеспечения государственных и муниципальных нужд.

«Аналогичная мера поддержки предусмотрена пунктом 2 (2) правил размещения средств федерального бюджета на банковских депозитах, утвержденных постановлением правительства Российской Федерации от 24 декабря 2011 года № 1121. Так, распоряжением правительства Российской Федерации от 15 марта 2017 года № 461-р правительство Российской Федерации определило АО «СМП банк» в качестве банка, на банковских депозитах которого могут размещаться средства федерального бюджета», — разъясняют авторы инициативы.

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Требования к банкам для открытия спецсчетов для участия в госзакупках включают наличие универсальной лицензии, наличие собственных средств (капитала) в размере не меньше установленного в соответствии с правилами размещения средств федерального бюджета на банковских депозитах, участие в системе обязательного страхования вкладов, отсутствие у кредитной организации просроченной задолженности по банковским депозитам, ранее размещенным в ней за счет средств федерального бюджета.

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Кроме того, банк должен либо обладать капиталом в размере не менее 100 млрд рублей и находиться под прямым или косвенным контролем ЦБ или Российской Федерации, либо иметь кредитный рейтинг не ниже уровня, установленного в соответствии с правилами размещения средств федерального бюджета на банковских депозитах. Впрочем, для банка под санкциями, который планируется внести в список, описанное требование не является обязательным, следует из проекта постановления Кабмина.