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США пересмотрели решение о выделении 200 миллионов долларов палестинцам
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США пересмотрели решение о выделении 200 миллионов долларов палестинцам 

РИА Новости 49 минут назад
Фото: ГОСНОВОСТИ
ВАШИНГТОН, 24 авг — РИА Новости. США пересмотрели решение о выделении палестинцам в качестве помощи 200 миллионов долларов из-за действий палестинской группировки ХАМАС, сообщил журналистам представитель госдепартамента.
"По указанию президента Трампа мы пересмотрели помощь США Палестинской администрации, а также (жителям) на Западном берегу и в секторе Газа, чтобы убедиться, что эти средства расходуются в соответствии с национальными интересами США… В результате этого обзора, по указанию президента, мы перенаправим более 200 миллионов долларов (заложенных) на 2017 финансовый год в фонды экономической поддержки и первоначально запланированных на реализацию программ на Западном берегу и в секторе Газа. Теперь эти фонды будут направлены на высокоприоритетные проекты в других местах", — сообщил представитель ведомства.
По его словам, это решение «учитывает вызовы, с которыми сталкивается международное сообщество при оказании помощи в Газе, где контроль (со стороны группировки) ХАМАС ставит под угрозу жизнь жителей Газы и ухудшает и без того тяжелую гуманитарную и экономическую ситуацию».
Действующая администрация США проводит ярко выраженный произраильский курс в вопросе ближневосточного урегулирования. В частности, ранее американские власти признали столицей Израиля Иерусалим, что вызвало резкое недовольство палестинцев и в арабском мире.
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