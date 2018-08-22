США выделили 380 миллионов долларов на защиту выборов от хакеров

В США власти штатов планируют потратить несколько сотен миллионов долларов на защиту от кибератак инфраструктуры, задействованной при проведении промежуточных выборов в Конгресс в ноябре. Штатам направлено в общей сложности 380 миллионов долларов.

Такие данные содержатся в докладе комиссии по содействию выборам США, которая также занимается распределением средств, выделяемых Конгрессом региональным властям для проведения выборов. Об этом сообщает ТАСС , цитируя газету Wall Street Journal

Большую часть полученных денег власти штатов направят на защиту от кибератак и на замену оборудования, используемого при голосовании.

По данным экспертов, выделенных средств недостаточно, чтобы обеспечить полную защиту от возможного взлома. Кроме того, до ноября специалисты не успеют произвести все необходимые улучшения избирательной инфраструктуры.

В США планируют заменить электронные устройства для голосования аппаратами, которые также могут обрабатывать бумажные бюллетени. Такие устройства лучше защищены от хакерских атак. Однако не хватит либо времени, либо средств, чтобы произвести замену в срок.