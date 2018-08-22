Ещё
США выделили 380 миллионов долларов на защиту выборов от хакеров
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.40
$
67.69
77.71
77.80
Прогноз
27.08 – 03.09
$
65.50
74.30
Индексы и котировки Brent
72.78
+0.33 Золото
1195.52
–0.04 РТС
1072.12
+0.35
Динамика валют
EUR / USD
21.08
1.1571
–0.0040
08.08
1.1610
20.08
15.08
10.08

США выделили 380 миллионов долларов на защиту выборов от хакеров 

Российская Газета 18 минут назад
Фото: Федеральное агентство новостей
В США власти штатов планируют потратить несколько сотен миллионов долларов на защиту от кибератак инфраструктуры, задействованной при проведении промежуточных выборов в Конгресс в ноябре. Штатам направлено в общей сложности 380 миллионов долларов.
Такие данные содержатся в докладе комиссии по содействию выборам США, которая также занимается распределением средств, выделяемых Конгрессом региональным властям для проведения выборов. Об этом сообщает ТАСС, цитируя газету Wall Street Journal.
Большую часть полученных денег власти штатов направят на защиту от кибератак и на замену оборудования, используемого при голосовании.
По данным экспертов, выделенных средств недостаточно, чтобы обеспечить полную защиту от возможного взлома. Кроме того, до ноября специалисты не успеют произвести все необходимые улучшения избирательной инфраструктуры.
В США планируют заменить электронные устройства для голосования аппаратами, которые также могут обрабатывать бумажные бюллетени. Такие устройства лучше защищены от хакерских атак. Однако не хватит либо времени, либо средств, чтобы произвести замену в срок.
Российская Газета: последние новости
Глава ФРС США поможет рублю укрепиться к концу недели В США заморожены российские активы на сотни миллионов долларов Клинцевич назвал санкции США попыткой дестабилизировать Россию изнутри
Комментарии  Ещё 15 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия подготовила ответ на санкции США23
«Будет больше боли»: США перешли на новые угрозы701
Все кончено: россияне бегут из Латвии и Литвы65
Чем опасны новые санкции США
Задолженности россиян неумолимо растут2
Видео
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
00:43
Украинцы устроили массовый «побег» в Россию
Экономика
01:14
Опубликован законопроект о санкциях против России
Экономика
14:13
В Совфеде обрадовали российских женщин
Экономика Другое
05:38
«Россия готова»: США введут санкции против «СП — 2»
Экономика Статьи
08:19
Назван ожидаемый размер увеличения пенсий
Личный счет
01:00
ЦБ перестал бояться за будущее рубля
Экономика
04:58
Американцы оставят Россию без газа
Экономика Статьи
03:13
«Выкручивание рук не остановит российский газопровод»
Экономика Компании
28:44
Кризис в Турции: что будет с российскими туристами
Личный счет Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение