В Европе раскрыли методы США по защите статуса крупнейшей мировой экономики

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости . Европейские компании все больше сталкиваются с различными правовыми инструментами США, которые стремятся любым способами защитить свой статус крупнейшей мировой экономики. Об этом в интервью Atlantico.fr рассказал эксперт в области энергетики Николя Мазуччи.

Он отмечает, что в 2015 году BNP Paribas была оштрафована на 8,9 миллиарда долларов, в 2014 году компании SNCF пришлось заплатить 60 миллионов долларов, а Alstom — 772 миллиона. Эти компании объединяет два важных фактора — они соперничают с американскими компаниями в технологических сферах экономики, а также ведут свою деятельность на территории США, из-за чего наложить на них штрафы гораздо проще, чем на российские или китайские компании.

Кроме того, как сказал Мазуччи, в законодательстве США есть ряд «экстерриториальных актов», таких как закон д'Амато-Кеннеди от 1996 года, и именно этот закон позволяет американским властям легко наказывать европейские компании.

Эксперт также выделяет американскую валюту и разведку, которые служат США хорошим подспорьем в давлении на любое предприятие и страну. Курс доллара не привязан к золоту, а это дает США рычаг для оказания давления на международную экономику. Они могут вводить санкции против любого предприятия за торговлю со странами, несущими опасность для США, только на том основании, что они ведут торговлю в долларах.

Что касается разведки, то Мазуччи отметил Акт о негласном наблюдении в целях внешней разведки, за счет которого США могут перехватывать любые сообщения в интересах национальной безопасности.