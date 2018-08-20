«Коммерсантъ» сообщает о просьбе аграриев из регионов ограничить экспорт зерна

Чиновник уже подготовил письмо главе республики с просьбой приостановить экспорт.

В этом году из-за неблагоприятных погодных условий прогноз урожая снизился со 120 млн тонн до 103 млн В Минсельхозе , как пишет издание, хотели определить верхнюю границу экспорта зерна на уровне 30-40 млн тонн.

Отмечается, что 16 августа в Новороссийске за одну тонну российской экспортной пшеницы давали $230, что на $5 меньше, чем неделей ранее. В то же время средние цены на пшеницу третьего класса на внутреннем рынке выросли на 2%.

В Минсельхозе изданию сообщили, что вопрос ограничения на экспорт зерна не поднимался. Однако трейдеры опасаются, что подобные меры могут последовать.