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«Коммерсантъ» сообщает о просьбе аграриев из регионов ограничить экспорт зерна
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«Коммерсантъ» сообщает о просьбе аграриев из регионов ограничить экспорт зерна 

Говорит Москва 25 минут назад
Чиновник уже подготовил письмо главе республики с просьбой приостановить экспорт.
В этом году из-за неблагоприятных погодных условий прогноз урожая снизился со 120 млн тонн до 103 млн В Минсельхозе, как пишет издание, хотели определить верхнюю границу экспорта зерна на уровне 30-40 млн тонн.
Отмечается, что 16 августа в Новороссийске за одну тонну российской экспортной пшеницы давали $230, что на $5 меньше, чем неделей ранее. В то же время средние цены на пшеницу третьего класса на внутреннем рынке выросли на 2%.
В Минсельхозе изданию сообщили, что вопрос ограничения на экспорт зерна не поднимался. Однако трейдеры опасаются, что подобные меры могут последовать.
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