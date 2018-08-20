Регионы выступают за приостановку экспорта зерна. Ждать ли изменений? 

Министерство сельского хозяйства РФ провело совещание с крупнейшими российскими экспортерами зерна и попросило предпринимателей дать прогноз по дальнейшим отгрузкам. В частности, из-за низкого урожая и увеличивающегося спроса на российскую пшеницу в регионах опасаются нехватки зерна и предлагают ограничить его экспорт. Об этом пишет «Коммерсантъ».
В текущем году, по прогнозу Минсельхоза, будет собрано чуть больше 100 млн тонн зерна, а в прошлый, рекордный год, 134 млн тонн, больше даже чем в урожайные годы СССР.
При этом экспорт зерна из России в этом сезоне остается на уровне 44–45 млн тонн, включая 35 млн тонн пшеницы. По данным ФТС, с начала года экспорт вырос на 46%, до 6,79 млн тонн. Поставки пшеницы увеличились почти в два раза — до 5,52 млн тонн.
Естественно, растет беспокойство: если на внутреннем рынке останется меньше зерна, чем необходимо, цены резко вырастут. Пока еще слишком рано и нерационально ограничивать экспорт, считает главный редактор журнала «Агроинвестор» Николай Лычёв:
Николай Лычёв главный редактор журнала «Агроинвестор» «Если взять прогноз экспертов, в том числе независимых участников рынка, то среднестатистический прогноз сейчас стремится к 110 млн тонн, плюс примерно 20 млн тонн запасов. Для потребления нам нужно 80 млн тонн, 43 млн тонн мы можем экспортировать. Я понимаю, кто лоббирует возможное ограничение. Кроме региональных властей, это животноводы — производители мяса, молока, яиц; переработчики мяса — мясокомбинаты; мукомолы и хлебопеки. Их можно понять: любое подорожание зерновых, конечно, зачастую влияет на доходы бизнеса. Если мы сейчас вводим какие-либо ограничения, когда еще только начался экспорт зерна, мы демотивируем основную часть сельхозпроизводителей, которым нужно дать заработать. В прошлом году у них были низкие прибыли. Был рекордный урожай, который стоил очень дешево, многие не заработали, хотя произвели много и хорошо».
Сейчас пшеница на экспорт стоит примерно 230 долларов за тонну — максимальная цена за последние три с половиной года. У экспортеров появилась возможность отыграть прошлогоднюю низкую и даже нулевую прибыль.
В этом году урожай нельзя назвать низким, он всего лишь снизился до среднегодовых значений. Это случилось из-за засухи в ряде южных регионов России, но серьезных поводов для беспокойства на этом рынке нет, говорит генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько:
Дмитрий Рылько генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка «Никакой официальной информации на эту тему не было. Мы знаем, что состоялось неформальное совещание в Минсельхозе и более ничего, поэтому говорить пока о каких-то ограничениях рано. Я надеюсь, что мы все-таки в этом сезоне обойдемся без ограничений, потому что ситуация не выглядит экстраординарно. Она выглядит достаточно нормально. Единственное: в этом году у нас получилось падение снижения мирового урожая, снижение урожая в России и падение курса рубля. Все вместе дает достаточно высокие цены на внутреннем рынке. Если мы будем каждый раз, когда будут такие резонансы, ограничивать экспорт, то, боюсь, репутация России как надежного экспортера в мире зерновых будет нанесен урон».
В самом Минсельхозе уверяют, что ограничения на экспорт зерна пока не обсуждается. Это лишь беспокойство отдельных регионов и участников рынка.