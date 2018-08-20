Регионы выступают за приостановку экспорта зерна. Ждать ли изменений?

Министерство сельского хозяйства РФ провело совещание с крупнейшими российскими экспортерами зерна и попросило предпринимателей дать прогноз по дальнейшим отгрузкам. В частности, из-за низкого урожая и увеличивающегося спроса на российскую пшеницу в регионах опасаются нехватки зерна и предлагают ограничить его экспорт. Об этом пишет «Коммерсантъ».

В текущем году, по прогнозу Минсельхоза, будет собрано чуть больше 100 млн тонн зерна, а в прошлый, рекордный год, 134 млн тонн, больше даже чем в урожайные годы СССР.

При этом экспорт зерна из России в этом сезоне остается на уровне 44–45 млн тонн, включая 35 млн тонн пшеницы. По данным ФТС, с начала года экспорт вырос на 46%, до 6,79 млн тонн. Поставки пшеницы увеличились почти в два раза — до 5,52 млн тонн.

Естественно, растет беспокойство: если на внутреннем рынке останется меньше зерна, чем необходимо, цены резко вырастут. Пока еще слишком рано и нерационально ограничивать экспорт, считает главный редактор журнала «Агроинвестор» Николай Лычёв

Николай Лычёв главный редактор журнала «Агроинвестор» «Если взять прогноз экспертов, в том числе независимых участников рынка, то среднестатистический прогноз сейчас стремится к 110 млн тонн, плюс примерно 20 млн тонн запасов. Для потребления нам нужно 80 млн тонн, 43 млн тонн мы можем экспортировать. Я понимаю, кто лоббирует возможное ограничение. Кроме региональных властей, это животноводы — производители мяса, молока, яиц; переработчики мяса — мясокомбинаты; мукомолы и хлебопеки. Их можно понять: любое подорожание зерновых, конечно, зачастую влияет на доходы бизнеса. Если мы сейчас вводим какие-либо ограничения, когда еще только начался экспорт зерна, мы демотивируем основную часть сельхозпроизводителей, которым нужно дать заработать. В прошлом году у них были низкие прибыли. Был рекордный урожай, который стоил очень дешево, многие не заработали, хотя произвели много и хорошо».

Сейчас пшеница на экспорт стоит примерно 230 долларов за тонну — максимальная цена за последние три с половиной года. У экспортеров появилась возможность отыграть прошлогоднюю низкую и даже нулевую прибыль.

В этом году урожай нельзя назвать низким, он всего лишь снизился до среднегодовых значений. Это случилось из-за засухи в ряде южных регионов России, но серьезных поводов для беспокойства на этом рынке нет, говорит генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько

Дмитрий Рылько генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка «Никакой официальной информации на эту тему не было. Мы знаем, что состоялось неформальное совещание в Минсельхозе и более ничего, поэтому говорить пока о каких-то ограничениях рано. Я надеюсь, что мы все-таки в этом сезоне обойдемся без ограничений, потому что ситуация не выглядит экстраординарно. Она выглядит достаточно нормально. Единственное: в этом году у нас получилось падение снижения мирового урожая, снижение урожая в России и падение курса рубля. Все вместе дает достаточно высокие цены на внутреннем рынке. Если мы будем каждый раз, когда будут такие резонансы, ограничивать экспорт, то, боюсь, репутация России как надежного экспортера в мире зерновых будет нанесен урон».

В самом Минсельхозе уверяют, что ограничения на экспорт зерна пока не обсуждается. Это лишь беспокойство отдельных регионов и участников рынка.