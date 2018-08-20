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«В-Лазер» объявляет понедельник — днем удивительно-удачных скидок!
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«В-Лазер» объявляет понедельник — днем удивительно-удачных скидок! 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
В понедельник 20 августа 2018, 27 августа 2018, 3 сентября 2018, Вы можете приобрести технику* со скидкой от 5% до 50%!
Акция дает отличную возможность приобрести товар с выгодной скидкой. В акции участвует множество товарных групп, благодаря чему многие покупатели найдут интересную технику на свой вкус и кошелек.
День акции — понедельник — выбран не случайно. «В-Лазер» понимает желание и ценность для жителей Дальнего Востока как можно больше выходных проводить на свежем воздухе вблизи моря. Теперь не придется выбирать: купить необходимую технику по выгодной цене или же провести долгожданные выходные на природе.
Также «В-Лазер» отменяет понятие «тяжелого понедельника», ведь теперь по понедельникам весь август можно порадовать себя выгодной и нужной покупкой со скидкой до 50%.
Акция действует во всех розничных магазинах сети.
Все подробности акции у продавцов-консультантов, а также на сайте http://shop. v-lazer.com или по телефону: 8-800-100-2200. Звонок бесплатный.
Адреса магазинов в г. Владивостоке:
Океанский проспект, 52а («Дальпресс»),
ул. Трамвайная, 12а,
ул. Русская, 5.
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