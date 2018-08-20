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ЧМ увеличил спрос россиян на телевизоры
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ЧМ увеличил спрос россиян на телевизоры 

News.ru 1 час назад
Фото: News.ru
Россияне в январе-июне 2018 года увеличили покупки телевизоров по сравнению с первым полугодием прошлого года. Рост продаж подстегнул, в том числе, ЧМ-2018 по футболу. Об этом заявили в группе «М. Видео-Эльдорадо», владеющей сетями электроники и бытовой техники.
«Россияне купили 2,6 млн устройств общей стоимостью 61,4 млрд рублей. Спрос на категорию превысил показатели прошлого года на 11% в денежном выражении и на 15% — в штучном», — цитирует сообщение РИА «Новости».
При покупке телевизоров средний чек снизился на 5% — до 24 тысяч рублей, отметили в группе.
Самый большой объём продаж среди всех устройств (62%) пришёлся на телевизоры с диагональю 30-45 дюймов. Также с 14% до 20% выросла доля телевизоров с диагональю больше 45 дюймов. Рекордных показателей за последние шесть лет достигли продажи устройств с диагональю более 55 дюймов.
Также в первом полугодии на 24% в денежном выражении и на 25% в штуках выросли интернет-продажи телевизоров. Спрос на устройства с разрешением Ultra HD денежном выражении вырос на 40%, а в штуках — в 1,6 раза.
«В преддверии ЧМ по футболу категория получила дополнительный спрос», — заявил руководитель департамента «Кино и звук» группы «М. Видео-Эльдорадо» Алексей Сергеев.
Однако, как считает директор по связям с общественностью Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники Антон Гуськов, рост спроса на широкоформатные телевизоры в России был отмечен еще до начала мундиаля, но ЧМ-2018 подстегнул продажи техники.
В июле News.ru сообщал, что спрос на телевизоры начал расти с 14 мая, за месяц до начала мундиаля. Однако пик продаж пришёлся на первые дни ЧМ и на несколько дней до его начала — с 11 по 17 июня.
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