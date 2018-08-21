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Россияне стали меньше тратить на продукты
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Россияне стали меньше тратить на продукты 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: Экспресс-газета
Расходы россиян на продукты питания существенно сократились в июле. Разница по сравнению с июньскими показателями превысила 1 тыс. руб. и составила 12,2% (7348 руб. против 8365 руб.), следует из результатов исследования холдинга «Ромир».
На непродовольственные товары в июле жители России начали тратить значительно больше. Расходы возросли с 7776 руб. до 8609 руб. — более чем на 800 руб. или на 10,7%. В целом же повседневные расходы граждан страны в июле уменьшились всего на 0,3% с учетом официальной инфляции.
Специалисты холдинга объясняют подобную тенденцию сезонным фактором. Летом многие жители страны отправляются в отпуск или за город. Экономить на продуктах удается за счет собственного огорода. При этом дачники начинают больше тратить на моющие средства, предметы личной гигиены и другие товары недлительного пользования.
По сравнению с показателями 2017 года индекс потребительской активности незначительно снизился — на 0,6%. С учетом инфляции расходы за последние шесть лет мало чем отличаются друг от друга.
В прошлом месяце тратить больше стали только жители Дальнего Востока и Сибири — на 3,3%. Больше всего экономить начали в Центральном округе. Сокращение расходов составило 5,5%. В городах с населением более 1 млн человек снижение этого показателя составило 1,5%, в городах с населением от 500 тыс. до 1 млн человек индекс не изменился, а в городах с населением до 500 тыс. человек расходы жителей сократились на 1,9%.
Существеннее всего снизили расходы люди со средними доходами — на 2,6%. Жители страны с высокими доходами тоже сократили траты, но всего на 1,3%. Граждане России с низкими доходами в свою очередь начали тратить больше на 3,9%.
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