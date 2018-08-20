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Курс евро колеблется на фоне новостей о встрече представителей КНР и США
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Курс евро колеблется на фоне новостей о встрече представителей КНР и США 

Прайм 44 минуты назад
МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Курс евро к доллару не демонстрирует единой динамики в понедельник вечером, инвесторы отыгрывают новости о запланированной встрече представителей КНР и США по торговым вопросам, при этом обращая внимание и на риски вокруг Турции и Италии, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 19.41 мск курс евро к доллару рос до 1,146 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1439 доллара за евро, ранее в ходе торгов показатель снижался. Курс доллара к иене опускался до 110,33 иены за доллар со 110,51 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,16%, до 95,94 пункта.
Инвесторы продолжают реагировать на новости по встрече между Китаем и США. Участники торгов ждут встречи делегации из Пекина во главе с заместителем министра коммерции страны Ван Шоувэнем с чиновниками США во главе с заместителем министра финансов США по международным делам Дэвидом Малпассом 22-23 августа.
В результате доллар несколько подорожал к мировым валютам днем, при этом вечером индекс доллара перешел к снижению, что поддержало курс евро. По мнению аналитиков, которое приводит агентство Рейтер, давление на евро при этом оказывают опасения по поводу Турции, а также неопределенность вокруг Италии.
"Евро начинает отражать более широкую краткосрочную внутреннюю политическую обеспокоенность. Инвесторы будут внимательно следить за среднесрочным экономическим планом Турции, в то время как примерно в течение следующего месяца также будут обращать пристальное внимание на риски вокруг бюджета Италии", — рассказал агентству стратег ING Вирадж Патель (Viraj Patel).
Опасения инвесторов связаны с планами Италии по затратам на инфраструктуру после недавней трагедии с обрушением моста в Генуе. На прошлой неделе, 16 августа, евросоюз призывал Италию «лучше направлять» инвестиции для развития своей инфраструктуры.
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Комментарии  Ещё 3 источника 
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