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Рубль падает к доллару и евро на фоне новых антироссийских санкций
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Рубль падает к доллару и евро на фоне новых антироссийских санкций 

Свободная пресса 29 минут назад
Российский рубль падает к основным мировым валютам на вечерних торгах Московской биржи.
Так, курс доллара США составил 67,28 руб. что на 17,25 коп. выше закрытия предыдущих торгов. Евро торговался по 77,61 руб., поднявшись на 52 копейки.
При этом подорожала и бивалютная корзина, «потяжелев» на 32,89 коп. — до 71,93 руб.
По мнению экспертов, рубль дешевеет к доллару и евро на фоне уже принятых антироссийских санкциях и в ожидании новых ограничительных мерах США против РФ.
Ранее «Свободная пресса» сообщала, что США заморозили российские активы на сотни миллионов долларов. Кроме того, в список киберсанкций были внесены двое россиян, связанные с компанией «Дайвтехносервис».
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Рубль усилил падение к доллару и евро вечером 20 августа В Кремле рассказали о состоянии российской финансовой системы Вашингтон заморозил российские активы на сотни миллионов долларов
Комментарии  Ещё 5 источников 
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