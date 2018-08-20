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Как тратить меньше, ни в чем себе не отказывая? Считаем вместе с бизнес-отелем «Россия»
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Как тратить меньше, ни в чем себе не отказывая? Считаем вместе с бизнес-отелем «Россия» 

sibnovosti.ru 48 минут назад
Фото: sibnovosti.ru
Сегодня речь пойдет о том, что такое рациональная экономия и финансовая грамотность. Нет, никаких сложных терминов, схем и графиков, никаких пошаговых инструкций, которые не работают в реальной жизни.
Этого не будет. Будет — другое.
Для того, чтобы тратить деньги грамотно и рационально, не обязательно быть асом в области экономики. И уж тем более не обязательно ограничивать себя в том, чего по-настоящему хочется.
Бизнес-отель «Россия» предлагает вам отдохнуть в самом центре Белокурихи без лишних и ненужных трат. С 11 августа до 27 декабря действует новый прейскурант цен, где мы значительно уменьшили стоимость проживания в наших номерах!
Давайте посчитаем.
Категория «Стандарт». Прежняя цена на проживание с завтраком, включенным в стоимость — 6050 рублей в сутки. Нынешняя цена — 4000. Экономия — 2050 рублей.
Категория «Студия». Прежняя цена на проживание+ завтрак — 7850 рублей. Нынешняя цена — 5200. Экономия — 2650 рублей.
Категория «Люкс». Прежняя цена номера + завтрак — 9950 рублей. Нынешняя цена — 6500. Экономия — 3450 рублей.
В стоимость также входит посещение бассейна с термальным комплексом продолжительностью 2 часа (для гостей, проживающих в номерах «люкс» — посещение бассейна с термальным комплексом и тренажерного зала без оплаты и временных ограничений), бесплатная парковка и Wi-Fi, а также приятные комплименты гостям: питьевая вода из алтайских источников, вечерний травяной чай с медом, посещение боулинга или бильярда на 2 часа именинникам в подарок.
В каждом номере есть вместительный гардероб, рабочее место, кондиционер, сейф, кабельное телевидение, мини-бар, гладильный центр и комплекты посуды и гигиенических принадлежностей.
На первом этаже бизнес-отеля располагается ресторан «Трапеза», в котором можно насладиться вкусными и полезными блюдами из алтайских натуральных продуктов. Кстати, мы недавно обновили меню — теперь выбора будет еще больше!
Также к вашим услугам вся инфраструктура санатория «Россия»: консультативные приемы врачей, лечебные процедуры, диагностические исследования, wellness-центр, SPA-услуги и другое. Есть большое разнообразие возможностей для активного отдыха.
Бизнес-отель «Россия» представляет собой созвучие изысканности, лаконичности и вкуса. Для тех гостей курорта, которые привыкли к организованности и комфорту во всем, отдых здесь подойдет идеально!
Бизнес-отель «Россия». Курорт Белокуриха, ул. Славского, 22. Тел. : 8-800-250-3780, 8 (38577) 37-770 http://busines-hotel.ru  Фото: Бизнес-отель «Россия» На правах рекламы
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