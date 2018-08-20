Россияне стали меньше тратить при походе в магазин

Проведенное холдингом «Ромир» исследование выявило снижение в июле средней суммы, потраченной жителем страны за один поход в магазин. Индекс среднего чека снижается четвертый месяц подряд и не был у таких низких значений с весны 2016 года, констатируют исследователи.

В прошлом месяце средний чек уменьшился на 3,3% в сравнении с июнем. С учетом официальных данных по инфляции за указанный период (0,3%) показатель упал на 3%.

Таким образом, размер среднего чека в июле составил 496 рублей, потеряв от показателя предыдущего месяца 17 рублей в денежном выражении. По сравнению с 2017 годом средний чек стал меньше на 7 рублей (снижение на 1,4%).

Исследователи отмечают, что индекс среднего чека снижается уже четвертый месяц подряд, а такой маленькой отданная за один раз на кассе в магазине сумма не была уже более двух лет.

Как пишет агентство РИА Новости, ознакомившееся с исследованием, последний раз столь низкие значения индекс среднего чека показывал весной 2016 года: в марте он составлял 491 рубль, в апреле — 493 рубля, а уже в мае 2016 года показатель вышел на уровень 497 рублей.

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