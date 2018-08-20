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СМИ: Аграрии из регионов просят ограничить экспорт зерна
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СМИ: Аграрии из регионов просят ограничить экспорт зерна 

Прайм 8 минут назад
Фото: Прайм
МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Российские регионы опасаются нехватки зерна из-за неурожая 2018 года и увеличивающегося спроса на экспорт зерна. Как пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на источники в отрасли, аграрии предлагают ввести ограничение на вывоз пшеницы за границу.
С таким предложением, в частности, выступил министр сельского хозяйства республики Крым Андрей Рюмшин. По его словам, уже подготовлено письмо главе региона с просьбой приостановить экспорт.
"У нас идет рост животноводства. Мы хотим, чтобы продовольственное зерно гарантированно было в Крыму до нового урожая", — цитирует Рюмшина издание.
В текущем 2018 году из-за неблагоприятных погодных условий прогноз на урожай зерна в стране снизился со 120 млн тонн до 103 млн тонн.
Министерство сельского хозяйства РФ уже попросило экспортеров представить прогнозы отгрузок до конца сезона: это необходимо для определения верхней границы допустимого экспорта зерна на уровне 30-40 млн тонн.
"По данным ФТС, с начала сезона на 15 августа экспорт вырос на 46%, до 6,79 млн тонн. Поставки пшеницы увеличились в 1,8 раза, до 5,52 млн тонн", — пишет «Ъ».
Помимо этого издание отмечает, что на 16 августа цены на российскую пшеницу, продаваемую за рубеж, (12,5% протеина, FOB) в Новороссийске составляли около $230 за тонну. Это на $5 меньше, чем неделей ранее.
"В связи с возросшим экспортом баланс остатков зерна в России становится угрожающим, а переходящие остатки могут быть близки к нулю, поэтому летом 2019 года можно ожидать очень высоких цен на зерно", — пишет газета.
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