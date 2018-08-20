Минфин повысил минимальные цены на водку крепостью от 37 до 39 градусов

С 20 августа в России вступили в силу разработанные Минфином единые минимальные цены на водку разной крепости.

Ранее Sobesednik.ru писал, что Минфин поручил разработать объективную и единую для всех видов спиртного формулу расчета их минимальной розничной цены. При этом многие эксперты высказывали опасения, что такая инициатива приведет к повышению минимальных цен на коньяк и водку в течение 2018 года. Однако, по заявлению самого ведомства, данные технические изменения не должны повлиять на стоимость спиртного.

Как передает «Коммерсант» со ссылкой на приказ Минфина, с 20 августа вступают в силу установленные ведомством единые минимальные цены на водку разной крепости. Отмечается, что стоимость водки устанавливается на уровне 205 рублей за 0,5 л.

Согласно приказу, минимальная розничная цена водки крепостью от 37 до 38 градусов повысилась на девять рублей, крепостью от 38 до 39 градусов на четыре рубля, а цена водки от 39 до 40 градусов осталась прежней.