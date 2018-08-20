В России уравняли в цене водку любой крепости 

Минимальная розничная цена на водку в 205 рублей за пол-литра теперь распространяется и на напиток меньшей крепости, чем 40 градусов. С 20 августа вступил в силу приказ, выпущенный
в июле.
205 рублей за пол-литра теперь будет стоить водка крепостью от 37 до 38 градусов и крепостью от 38 до 39 градусов. Цена на водку крепостью 40 градусов не изменяется.
Приказ Минфина также устанавливает минимальную отпускную цену на всю водку для производителей в размере 173 рублей за пол-литра, оптовую — в размере 178 рублей.
Свое решение ведомство аргументировало желанием закрыть производителям и продавцам алкоголя лазейку, позволяющую не применять минимальную стоимость при обороте «слабой» водки крепостью 38 градусов, отмечает
Приказ был опубликован 18 июня и вступает в силу через 45 дней то есть сегодня.
Минимальная розничная цена на водку была установлена
на уровне 205 рублей
13 мая 2017 года. В 2018 году Минфин
обещал
не повышать ее.
Согласно федеральному
закону
о госрегулировании производства и оборота алкоголя, водкой является напиток на основе этилового спирта, произведенный из пищевого сырья и воды, содержание этанола должно составлять долю от 38% до 56% объема готовой продукции.