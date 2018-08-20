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Вступили в силу единые минимальные цены на алкоголь
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Вступили в силу единые минимальные цены на алкоголь 

Вечерняя Москва 8 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
В России установили единые минимальные цены на водку различной крепости.
Согласно приказу Минфина РФ, стоимость горячительного напитка устанавливается на уровне 205 рублей за пол-литра.
Минимальная же цена с завода-производителя составляет 173 рубля, а оптовая составит 178 рублей.
Соответствующий документ, которые устанавливает подобные нормативы, был зарегистрирован Минюстом РФ еще 6 июле текущего года, а спустя 45 дней, приказ Минфина официально вступил в силу, передает РИА Новости.
Ранее сообщалось, что депутаты нижней палаты российского парламента предложили ввести госмонополию на водку.
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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