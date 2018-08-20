Ещё
Бывший адвокат президента США набрал кредитов на 20 миллионов долларов
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.30
$
67.48
76.71
77.10
Прогноз
20.08 – 27.08
$
67.50
77.10
Индексы и котировки Brent
71.62
–0.33 Золото
1185.87
+0.02 РТС
1052.74
–0.34
Динамика валют
EUR / USD
20.08
1.1424
–0.0130
06.08
1.1554
19.08
14.08
09.08

Бывший адвокат президента США набрал кредитов на 20 миллионов долларов 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Бывший адвокат президента США Майкл Коэн мог набрать кредитов на 20 миллионов долларов без должного обеспечения. По данным New York Times, Коэн лгал о своих активах, а банковские средства направлял на развитие своей таксомоторной компании. Таким образом, по сумме подозрений Коэн может все же пойти на сделку со следствием.
В апреле у Коэна изъяли документы и файлы для проверки, напоминает телеканал «Россия 24». Его подозревают в мошенничестве, банковских махинациях и нарушениях в ходе предвыборной кампании Трампа. В частности, скандал разразился из-за истории с бывшей порнозвездой Стефани Клиффорд, которой адвокаты Трампа якобы платили за то, чтобы она не рассказывала о своей связи с будущим президентом.
Вести.Ru: последние новости
В Кремле считают финансовую систему России стабильной Валютный обвал: эффект домино докатился до Индии Московский Вексельный Банк лишился лицензии
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян ждет рост ставок по автокредитам и ипотеке155
За просмотр порно начнут платить5
Средний чек скатился до двухлетнего минимума19
Названы точные даты отмены роуминга в России29
Кризис в Турции: что будет с российскими туристами98
Видео
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
00:43
Украинцы устроили массовый «побег» в Россию
Экономика
01:14
Опубликован законопроект о санкциях против России
Экономика
14:13
В Совфеде обрадовали российских женщин
Экономика Другое
05:38
«Россия готова»: США введут санкции против «СП — 2»
Экономика Статьи
03:13
«Выкручивание рук не остановит российский газопровод»
Экономика Рынки
28:44
Кризис в Турции: что будет с российскими туристами
Личный счет Рынки
06:55
«Что я буду платить в бюджет деньги, их все равно украдут»
Статьи Экономика
10:33
Германия не смогла отказаться от «Северного потока-2»
Экономика В мире
00:58
Крым лишился Visa и MasterCard
Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение