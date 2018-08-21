США заблокировали российские активы на сотни миллионов долларов

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости . Вашингтон заблокировал российские активы в США на сумму в сотни миллионов долларов, сообщается во вторник в заявлении замглавы минфина США Сигал Манделькер.

"Действия минфина повлекли значимые последствия для финансовых интересов лиц и предприятий, которые были затронуты, в том числе блокировку сотен миллионов долларов российских активов в США", — говорится в документе.

Заявление Манделькер было опубликовано незадолго до ее выступления в конгрессе. Ответственная за санкции в американском минфине Сигал Манделкер отчитывается в банковском комитете сената по санкционному давлению на РФ.