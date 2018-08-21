США заявили о блокировке россйиских активов на сотни миллионов долларов

Замглавы американского минфина Сигал Манделькер заявил, что Вашингтон заблокировал в Соединенных Штатах российские активы суммой в сотни миллионов долларов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление министра.

По имеющимся данным, заявление ответственной за антироссийские санкции Манделькер было опубликовано незадолго до ее выступления в конгрессе, где она отчитывается в банковском комитете сената.

"Действия минфина повлекли значимые последствия для финансовых интересов лиц и предприятий, которые были затронуты, в том числе блокировку сотен миллионов долларов российских активов в США", — говорится в заявлении.