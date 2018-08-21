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США заявили о блокировке россйиских активов на сотни миллионов долларов
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США заявили о блокировке россйиских активов на сотни миллионов долларов 

Газета.Ru 26 минут назад
Фото: Газета.Ru
Замглавы американского минфина Сигал Манделькер заявил, что Вашингтон заблокировал в Соединенных Штатах российские активы суммой в сотни миллионов долларов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление министра.
По имеющимся данным, заявление ответственной за антироссийские санкции Манделькер было опубликовано незадолго до ее выступления в конгрессе, где она отчитывается в банковском комитете сената.
"Действия минфина повлекли значимые последствия для финансовых интересов лиц и предприятий, которые были затронуты, в том числе блокировку сотен миллионов долларов российских активов в США", — говорится в заявлении.
Ранее сообщалось, что глава российского МИДа Сергей Лавров назвал истинную причину введения антироссийских санкций США.
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