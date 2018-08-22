Как ослабление рубля повлияло на настроения москвичей?

Рубль продолжает дешеветь. 22 августа курс евро впервые с апреля поднимался в моменте выше 79 рублей, курс доллара подскакивал выше 68 рублей.

Причины ослабления российской валюты — возобновление Центробанком закупок валюты для Минфина ускоренными темпами после почти недельного перерыва, а также опасения инвесторов по поводу новых санкций, считает руководитель операций на валютном и денежном рынкам Металлинвестбанка Сергей Романчук. Стоит ли сейчас покупать или наоборот продавать валюту? Лучше просто подождать, говорит эксперт:

Сергей Романчук руководитель операций на денежном и валютном рынке «Металлинвестбанка» «Если у вас потребительская корзина российская, может быть, и стоит продать. С другой стороны, если потребительская корзина и цель сбережений — это в основном товары и услуги, которые производятся за рубежом, то можно не дергаться, продолжать сидеть в валюте. Я бы, честно говоря, не рекомендовал сейчас поддаваться панике и покупать доллар и евро за рубль просто потому, что они растут. Попытка сейчас проспекулировать, скорее всего, для подавляющего большинства розничных инвесторов может закончиться неудачей. Разворот может произойти в любой момент, и будет обидно смотреть на падающий курс доллара и рубля».

Business FM решила выяснить, как ослабление рубля повлияло на настроения москвичей. Редакция обзвонила несколько обменных пунктов в разных районах столицы, чтобы выяснить, есть ли ажиотажный спрос и хватает ли наличных долларов и евро. В большинстве обменников не наблюдают ажиотажа, а повышенный спрос на прошлой неделе связали с сезоном отпусков. В одном обменном пункте сообщили о большом спросе на доллары, но дефицита валюты нет.

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин считает, что россиянам не нужно срочно бежать в обменники, чтобы продать рубли и купить валюту. Вместе с тем министр признал, что МЭР ожидает ослабления рубля и усиления оттока капитала в ближайший год.