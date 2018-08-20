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Курсы доллара и евро на 20 августа
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Курсы доллара и евро на 20 августа
Банки.ру
20 минут назад
Комментарии
Официальный курс доллара, установленный
Центробанком
на 20 августа, составляет 66,8757 рубля. Официальный курс евро — 76,1848 рубля.
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