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Курсы доллара и евро на 20 августа
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Курсы доллара и евро на 20 августа 

Банки.ру 20 минут назад
Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 20 августа, составляет 66,8757 рубля. Официальный курс евро — 76,1848 рубля.
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