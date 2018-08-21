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Курсы доллара и евро на 21 августа
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Курсы доллара и евро на 21 августа 

Банки.ру 10 минут назад
Фото: Москва24
Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 21 августа, составляет 67,1807 рубля. Официальный курс евро — 76,7204 рубля.
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Комментарии  Ещё 6 источников 
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