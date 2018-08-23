Центробанк приостановил закупку валюты до конца сентября

Такое решение принято для «повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков.

Решение о возобновлении покупок ЦБ примет с учетом обстановки на финансовых рынках в течение сентября. При этом регулятор отметил, что отслеживает ситуацию и располагает инструментами, чтобы предотвратить угрозы для финансовой стабильности.

Ранее сообщалось, что Центробанк планирует покупать валюту с 7 августа по 6 сентября на 16,7 миллиарда рублей в день, всего — на рекордные 383,2 миллиарда рублей. Но на фоне ощутимого ослабления рубля из-за обострившихся санкционных рисков покупки прерывались на шесть рабочих дней — с 9 по 16 августа. Семнадцатого августа они возобновились, последнюю операцию ЦБ совершил расчетами 22 августа, закупив валюты на 20,1 миллиарда рублей.

Решение ЦБ положительно сказалось на курсе рубля, который компенсировал большую часть дневных потерь к евро и доллару. Если до того, как стало известно о прекращении покупок валюты, курс доллара торговался около 69 рублей, а евро — в районе 80, то после него курс евро кратковременно снижался на 11 копеек, а доллара — на семь.

К 13:42 курс доллара расчетами „завтра“ составлял 68,26 рубля, евро — 78,93 рубля.

РИА Новости https://ria.ru/economy/20180821/1526923647.html