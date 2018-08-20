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Центробанк рассказал, что будет с курсом валют во вторник
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Центробанк рассказал, что будет с курсом валют во вторник 

Свободная пресса 15 минут назад
Фото: В городе N
Центральный банк РФ опубликовал официальный курс основных валют по отношению к российскому рублю на 21 августа.
По данным Банка России, завтра стоимость доллара составит 67,1807 рубля, что на три копейки выше курса доллара, который был установлен на субботу, 18 августа.
В свою очередь, европейскую валюту Центробанк оценил в 76,7204 рубля, и это выше курса евро, установленного ранее, сразу на 54 копейки.
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Комментарии  Ещё 4 источника 
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