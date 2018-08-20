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Ямал, Югра и Банк России будут вместе развивать финансовый рынок
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Ямал, Югра и Банк России будут вместе развивать финансовый рынок 

ИА Север-Пресс 19 минут назад
Фото: ИА Север-Пресс
Банк России заключил соглашения о сотрудничестве по развитию финансового рынка с правительствами Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов.
Подписи под документами поставили временно исполняющий обязанности губернатора ЯНАО Дмитрий Артюхов, первый заместитель губернатора ХМАО Геннадий Бухтин и управляющий отделением по Тюменской области Уральского ГУ Банка России Сергей Попов.
Как сообщили ИА «Север-Пресс» в отделение по Тюменской области Уральского ГУ Банка России, стороны будут совместно заниматься формированием инициатив по развитию финансового рынка, организацией и проведением семинаров и конференций для профессиональных участников рынка и заинтересованных лиц. Также в рамках соглашения будут анализировать потребности субъектов экономики в выпуске корпоративных облигаций как дополнительного источника инвестиционных ресурсов. Отдельное внимание уделят информированию бизнеса об изменениях на финансовых рынках и повышению финансовой грамотности населения.
«Подписание соглашений открывает новую страницу в развитии финансового рынка на территории северных регионов, — отметил Сергей Попов. — Объединение усилий позволит эффективно решать такие задачи, как изменение инвестиционного поведения населения и бизнеса, формирование локальной базы инвесторов, создание института «длинных денег».
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