Меньше всего жертвуют денег на благотворительность в Омске

Омск оказался на последней строчке рейтинга российских городов — миллионников по сумме переводов на благотворительность. К такому выводу пришли аналитики «Яндекс. Деньги» , когда изучили, какие суммы жители крупных городов отправляют на добрые дела. «Учитывались переводы через „Яндекс. Деньги“, „Яндекс. Кассу“, а также специальные инструменты для благотворительности и краудфандинга — сервис для приема пожертвований. В исследовании использовались данные за январь — июнь 2018 и 2017 годов» — сообщается в релизе компании.

Первые три позиции заняли Москва, Уфа и Ростов-на-Дону. В среднем жители этих городов отправляют за один раз 1130, 990 и 880 рублей соответственно. Самые мелкие средние переводы обнаружились у пользователей из Самары, Волгограда и Омска: 615, 580 и 470 рублей соответственно.