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Меньше всего жертвуют денег на благотворительность в Омске
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Меньше всего жертвуют денег на благотворительность в Омске 

АиФ-Омск 23 минуты назад
Фото: АиФ-Омск
Омск оказался на последней строчке рейтинга российских городов — миллионников по сумме переводов на благотворительность. К такому выводу пришли аналитики «Яндекс. Деньги», когда изучили, какие суммы жители крупных городов отправляют на добрые дела. «Учитывались переводы через „Яндекс. Деньги“, „Яндекс. Кассу“, а также специальные инструменты для благотворительности и краудфандинга — сервис для приема пожертвований. В исследовании использовались данные за январь — июнь 2018 и 2017 годов» — сообщается в релизе компании.
Первые три позиции заняли Москва, Уфа и Ростов-на-Дону. В среднем жители этих городов отправляют за один раз 1130, 990 и 880 рублей соответственно. Самые мелкие средние переводы обнаружились у пользователей из Самары, Волгограда и Омска: 615, 580 и 470 рублей соответственно.
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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