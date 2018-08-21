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Омичи сами сделают город комфортным
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Омичи сами сделают город комфортным 

АиФ-Омск 1 час назад
Фото: АиФ-Омск
Омичам предложили превратить город в территорию комфорта. В мэрии ежедневно проходят публичные обсуждения городских проблем, сообщает пресс-служба администрации Омска.
В обсуждениях могут принять участие все жители областного центра, кто любит свой город. По словам директора департамента городской экономической политики мэрии Ольги Парфеновой, названа генеральная цель: город — территория комфорта. Мероприятия, необходимые для того, чтобы достичь этой цели будут выбраны на основании предложений активных горожан.
Отметим, что предложения в концепцию Стратегии социально-экономического развития города Омска до 2030 года можно направлять в департамент городской экономической политики мэрии по адресу: mail-dgep@admomsk.ru.
В конце ноября состоятся публичные слушания проекта Стратегии, 19 декабря — утверждение на заседании Омского городского Совета.
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