Омичи сами сделают город комфортным

Омичам предложили превратить город в территорию комфорта. В мэрии ежедневно проходят публичные обсуждения городских проблем, сообщает пресс-служба администрации Омска.

В обсуждениях могут принять участие все жители областного центра, кто любит свой город. По словам директора департамента городской экономической политики мэрии Ольги Парфеновой, названа генеральная цель: город — территория комфорта. Мероприятия, необходимые для того, чтобы достичь этой цели будут выбраны на основании предложений активных горожан.

Отметим, что предложения в концепцию Стратегии социально-экономического развития города Омска до 2030 года можно направлять в департамент городской экономической политики мэрии по адресу: mail-dgep@admomsk.ru.

В конце ноября состоятся публичные слушания проекта Стратегии, 19 декабря — утверждение на заседании Омского городского Совета.