Развитие городских парков доверят омичам

Омичи смогут проголосовать за будущее городских парков. В рамках разработки концепции развития городских парков мэрия Омска начала опрос жителей. С 30 августа по 21 сентября будет проводиться опрос жителей Омска в рамках разработки концепции развития городских парков. В разработке участвуют депутаты Омского городского совета, архитекторы, строители, агрономы, предприниматели, а также представители культуры и спорта.

Омичи также могут высказать свои предложения. Например, поделиться тем, какие аттракционы они хотят видеть в городских парках, а также в каких мероприятиях участвовать.

Чтобы принять участие в опросе, необходимо перейти по ссылке, скачать файл с опросным листом, заполнить его и отправить на электронную почту: opros_park@mail.ru.

Места проведения: парки Советский и имени 30-летия ВЛКСМ, остановки общественного транспорта «Голубой огонёк», «Кинотеатр „Маяковский“ и „КДЦ „Кристалл“.