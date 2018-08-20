В Омске выберут тротуары и проезды для ремонта

9 сентября омичи, пришедшие на избирательные участки, смогут реализовать свое конституционное право и принять участие в масштабном проекте — формировании списка тротуаров и межквартальных проездов, требующих ремонта в 2019 году. Об этом пишут на сайте мэрии.

По аналогии с голосованием по выбору общественных пространств — для реализации федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» — решено провести еще один глобальный опрос. В фойе и на входных группах избирательных участков будут работать волонтёры, которые помогут заполнить специальный бланк. Все пожелания омичей систематизируют и направят в окружные администрации для формирования планов ремонтной кампании 2019 года. Информация об адресах, набравших наибольшее количество голосов, будет находиться в открытом доступе.

Добавим, что сегодня обратить внимание властей на ненадлежащее состояние того или иного участка тротуарной сети или межквартального проезда можно обратившись в окружную администрацию, через КТОС или социальные сети. Но эти методы не дают общей картины и не отображают мнения людей, далеких от мира Интернета или не имеющих времени обратиться в округ.