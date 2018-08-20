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Российский сервис бронирования билетов на автобусы Busfor привлек $4 млн от Vostok New Ventures
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Российский сервис бронирования билетов на автобусы Busfor привлек $4 млн от Vostok New Ventures 

RB.ru 26 минут назад
VNV выкупил допэмиссию акций Busfor, пояснил “Ъ” cооснователь и глава Busfor Илья Екушевский. Оценку компании в ходе сделки он комментировать не стал.
По словам Екушевского, он сам а также другие совладельцы Busfor — фонды Baring Vostok и «Эльбрус Капитал» в сделке не участвовали.
С 2014 года агергатор автобусных билетов привлек $28 млн  В 2016 году Busfor привлек $20 млн от фондов прямых инвестиций Baring Vostok и «Эльбрус Капитал», долю в компании увеличил венчурный фонд InVenture Partners. В следующем году Baring Vostok и «Эльбрус Капитал» выкупили долю фонда InVenture Partners.
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