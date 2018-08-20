Российский сервис бронирования билетов на автобусы Busfor привлек $4 млн от Vostok New Ventures

VNV выкупил допэмиссию акций Busfor, пояснил “Ъ” cооснователь и глава Busfor Илья Екушевский. Оценку компании в ходе сделки он комментировать не стал.

По словам Екушевского, он сам а также другие совладельцы Busfor — фонды Baring Vostok и «Эльбрус Капитал» в сделке не участвовали.

С 2014 года агергатор автобусных билетов привлек $28 млн В 2016 году Busfor привлек $20 млн от фондов прямых инвестиций Baring Vostok и «Эльбрус Капитал», долю в компании увеличил венчурный фонд InVenture Partners. В следующем году Baring Vostok и «Эльбрус Капитал» выкупили долю фонда InVenture Partners.