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Нефть дешевеет на опасениях за перспективы мировой экономики
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Нефть дешевеет на опасениях за перспективы мировой экономики 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Мировые цены на нефть снижаются в понедельник на фоне обеспокоенности инвесторов относительно возможного замедления роста мировой экономики в свете неопределенности в Китае и проблем в Турции, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.31 мск стоимость октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,31%, до 71,61 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,4%, до 64,95 доллара за баррель.
Участники торгов опасаются, что торговые противоречия Вашингтона и Пекина начинают оказывать некоторое давление на экономику КНР. Так, на прошлой неделе были опубликованы официальные статданные, согласно которым объем розничных продаж в стране в июле замедлил темпы роста в годовом выражении до 8,8% с 9% в июне, хотя аналитики ожидали рост на 9,2%. Объем промышленного производства в Китае увеличился в июле в годовом выражении на 6%, при этом эксперты ожидали ускорения до 6,3%.
Кроме того, инвесторов беспокоит экономическая ситуация в Турции. В августе президент США Дональд Трамп заявил, что санкционировал повышение вдвое пошлин на алюминий и сталь из Турции — до 20% и 50% соответственно. Это вызвало обвал турецкой лиры до исторического минимума. После этого международное рейтинговое агентство S&P понизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг в иностранной валюте Турции до «B+» с «BB-».
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