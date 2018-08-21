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Семь факторов ослабления рубля
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Семь факторов ослабления рубля 

Прайм 33 минуты назад
В понедельник, 20 августа, по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара по расчётам «на завтра» повысился на 7 коп. (+0,12%), до 67,10 руб., курс евро — на 38 коп. (+0,51%), до 77,09 руб.
Торги в понедельник на внутреннем валютном рынке прошли относительно спокойно. Пара доллар/рубль торговалась в диапазоне 66,99 — 67,35 руб. Коридор получился довольно узкий, чего не скажешь про пару евро/рубль. Курс евро восстановился до 77,09 руб. на фоне общего укрепления единой валюты на рынке Форекс.
Поддержку основным валютам оказали спекуляции на тему предстоящих торговых переговоров между Китаем и США, которые пройдут 22-23 августа. Доходность 10-летних американских облигаций упала, спрос на рисковые инструменты вырос.
Спокойное состояние рынка может нарушить продолжающееся падение индекса государственных облигаций России, новости с американо-китайских переговоров, а также протоколы ФРС США, которые мир увидит в среду. Индекс RGBI снизился на 0,23%, до 133,86 пунктов.
На часовом таймфрейме сформировалась треугольная формация. На фоне общего ослабления американского доллара вероятно падение пары доллар/рубль до 66,72 руб. Учитывая ситуацию с Турцией и возможное введение новых санкций против России, рубль останется под давлением. К четвергу курс доллара должен взять уровень 69 руб. Для пары евро/рубль цель на вторник — 77,90 руб.
Прайм: последние новости
США продадут 11 млн баррелей нефти из стратегических запасов‍ Курс доллара в начале торгов вырос на 22 коп, евро прибавил 4 коп РФ в июне заняла третье место по добыче нефти в мире, после США и Саудовской Аравии
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