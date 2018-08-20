Эксперты: бум розничного кредитования через два года сменится кризисом

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости . Бум розничного кредитования в России в перспективе двух лет сменится кризисом, меры ЦБ по охлаждению кредитования населения лишь частично сгладят эффект от ухудшения качества розничных портфелей банков, говорится в обзоре рейтингового агентства «Эксперт РА».

"Снижение маржи и стагнация корпоративного кредитования подтолкнули банки к наращиванию кредитов в более доходной рознице. Однако отсутствие предпосылок для роста платежеспособности заемщиков при вызревании выдач 2017-2018 годов с высокой вероятностью приведет к кризису в перспективе двух лет", — считают авторы обзора.

Предвосхищая перегрев сегмента, Банк России принял меры по охлаждению кредитования населения, однако это лишь частично сгладит эффект от ухудшения качества розничных портфелей, полагают в «Эксперт РА».

По мнению рейтингового агентства, негативное влияние на прибыль также окажет обострение конкуренции за первоклассных корпоративных заемщиков и в сегменте банковских гарантий, что на фоне ожидаемых сделок M&A (слияний и поглощений) приведет к дальнейшему усилению концентрации рынка на крупных игроках.

Розничный бум в перспективе двух лет сменится кризисом, ожидают в «Эксперт РА». За период с 1 июля 2017 года по 1 июля 2018 года объем задолженности физлиц перед банками вырос на 19%, динамика сегмента достигла пика с 2014 года. При этом в указанный период реальные располагаемые денежные доходы населения стагнировали.

Другие негативные факторы

"Кроме того, негативное влияние на платежеспособность населения дополнительно окажут повышение НДС и цен на топливо, а также снижение курса рубля, что приведет к росту дефолтности в розничном сегменте в 2019-2020 годах", — отметили в агентстве.

Вместе с тем, ухудшение качества портфелей на фоне минимального уровня резервирования по рознице за последние несколько лет и применения стандарта МСФО-9 потребует от банков отражения масштабной дооценки кредитного риска уже со следующего года, отмечается в сообщении.

"В результате до 2020 года розничное кредитование как полноценный драйвер банковского рынка изживет себя, а большинство банков не сможет компенсировать создание резервов доходами от новых выдач и, как следствие, сохранить текущий уровень рентабельности", — указывают в «Эксперт РА».

"Конкуренция в корпоративном сегменте и сегменте банковских гарантий обострится", — прогнозируют аналитики.

Поскольку динамика корпоративного кредитования остается слабой (4,6% за период с 1 июля 2017 года по 1 июля 2018 года) в корпоративной нише в ближайший год произойдет перераспределение первоклассных заемщиков вследствие активизации крупных банков, проходящих процедуру санации с участием государства.

Падение маржинальности кредитования банки будут пытаться компенсировать за счет наращивания непроцентных доходов, в первую очередь, от выдачи гарантий, считают аналитики агентства.

В результате либерализации требований к минимальному уровню рейтинга для выдачи банковских гарантий по госконтрактам потенциал генерации капитала для банков, специализирующихся на гарантийном бизнесе, также будет ограниченным вследствие ужесточения конкуренции, резюмируют в «Эксперт РА».