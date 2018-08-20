Ещё
Индекс МосБиржи откроется с незначительным повышением в пределах 0,2-0,3%
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.32
$
67.48
76.76
77.19
Прогноз
20.08 – 27.08
$
67.50
77.10
Индексы и котировки Brent
71.77
–0.06 Золото
1185.87
+0.02 РТС
1052.74
–0.34
Динамика валют
EUR / USD
20.08
1.1419
–0.0135
06.08
1.1554
19.08
14.08
09.08

Индекс МосБиржи откроется с незначительным повышением в пределах 0,2-0,3% 

Прайм 1 час назад
Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с незначительным повышением в пределах 0.2-0.3%, в районе 2255-2260 п. В качестве ближайших поддержек вновь выступят уровни 2250, 2240 п. Значимыми сопротивлениями останутся отметки 2270, 2280 п.
В первые минуты торгов локальный рынок акций должен отыграть пятничную позитивную новость о подтверждении рейтинговым агентством Fitch Ratings долгосрочных рейтингов дефолта эмитента РФ на уровне «BBB-» с «позитивным» прогнозом. Однако этот позитив может быть заметно сглажен утренним ухудшением настроений на нефтяном рынке. Позднее вероятен переход индекса МосБиржи в состояние консолидации около уровня открытия.
Выхода ключевой иностранной статистики сегодня не ожидается. Поэтому во второй половине дня основным внешним ориентиром для участников локальных торгов останется характер изменения стоимости фьючерсов на нефть.
Прайм: последние новости
Биткоин слегка дорожает, но прогнозируется ослабление "бума" криптовалют Курс доллара в начале торгов вырос на 22 коп, евро прибавил 4 коп Делегация КНР в августе отправится в США для торговых переговоров
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
За просмотр порно начнут платить51
Названы точные даты отмены роуминга в России46
Средний чек скатился до двухлетнего минимума68
Россиян ждет рост ставок по автокредитам и ипотеке168
Украина оказалась на краю пропасти из-за горячей воды
Видео
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
00:43
Украинцы устроили массовый «побег» в Россию
Экономика
01:14
Опубликован законопроект о санкциях против России
Экономика
14:13
В Совфеде обрадовали российских женщин
Экономика Другое
05:38
«Россия готова»: США введут санкции против «СП — 2»
Экономика Статьи
03:13
«Выкручивание рук не остановит российский газопровод»
Экономика Рынки
28:44
Кризис в Турции: что будет с российскими туристами
Личный счет Рынки
06:55
«Что я буду платить в бюджет деньги, их все равно украдут»
Статьи Экономика
10:33
Германия не смогла отказаться от «Северного потока-2»
Экономика В мире
00:58
Крым лишился Visa и MasterCard
Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение