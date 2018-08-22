Рынок акций Австралии закрылся падением, S&P/ASX 200 снизился на 0,33%

Investing.com — Фондовый рынок Австралии завершил торги среды падением на фоне негативной динамики со стороны секторов коммунальных услуг, металлодобывающей промышленности и финансов.

На момент закрытия на Сиднейской фондовой бирже S&P/ASX 200 снизился на 0,33%.

В лидерах роста среди компонентов индекса S&P/ASX 200 по итогам сегодняшних торгов были акции Altium Ltd (AX:ALU), которые подорожали на 7,170 п. (32,84%), закрывшись на отметке в 29,000. Котировки Wisetech Global Ltd (AX:WTC) выросли на 4,945 п. (31,62%), завершив торги на уровне 20,585. Бумаги TPG Telecom Ltd (AX:TPM) выросли в цене на 1,270 п. (20,19%), закрывшись на отметке 7,560.

Лидерами падения стали акции Primary Health Care Ltd (AX:PRY), цена которых упала на 0,350 п. (10,94%), завершив сессию на отметке 2,850. Акции Adelaide Brighton Ltd (AX:ABC) поднялись на 0,490 п. (7,28%), закрывшись на уровне 6,240, а Western Areas NL (AX:WSA) снизились в цене на 0,170 п. (5,72%) и завершили торги на отметке 2,800.

На Сиднейской фондовой бирже количество подешевевших бумаг (686) превысило количество закрывшихся в плюсе (546), а котировки 357 акций практически не изменились.

Котировки акций Altium Ltd (AX:ALU) выросли до исторического максимума, подорожав на 32,84%, 7,170 п., и завершили торги на отметке 29,000. Котировки акций Primary Health Care Ltd (AX:PRY) упали до 52-недельного минимума, упав на 10,94%, 0,350 п., и завершили торги на отметке 2,850. Котировки акций Wisetech Global Ltd (AX:WTC) выросли до исторического максимума, поднявшись на 31,62%, 4,945 п., и завершили торги на отметке 20,585. Котировки акций TPG Telecom Ltd (AX:TPM) выросли до 52-недельного максимума, повысившись на 20,19%, 1,270 п., и завершили торги на отметке 7,560.

Индекс волатильности S&P/ASX 200 VIX, который формируется на основе показателей торговли опционами на S&P/ASX 200, вырос на 2,82% до отметки 12.259.

Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в декабре прибавил 0,15%, или 1,80, достигнув отметки $1.201,80 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в октябре выросли на 0,46%, или 0,30, до $66,14 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в октябре подорожали на 0,39%, или 0,28, до отметки $72,91 за баррель.

Между тем на рынке Форекс пара AUD/USD снизилась на 0,20% до 0,7354, а котировки AUD/JPY упали на 0,07%, достигнув отметки 81,19.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,01% до 95,14.