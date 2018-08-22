Ещё
Рынок акций Австралии закрылся падением, S&P/ASX 200 снизился на 0,33%
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.50
$
67.80
78.21
78.40
Прогноз
20.08 – 27.08
$
68.25
79.85
Индексы и котировки Brent
72.97
+0.26 Золото
1193.60
+0.00 РТС
1068.99
–0.29
Динамика валют
EUR / USD
22.08
1.1566
–0.0044
08.08
1.1610
21.08
16.08
12.08

Рынок акций Австралии закрылся падением, S&P/ASX 200 снизился на 0,33% 

Investing.com Россия 1 час назад
Фото: Investing.com Россия
Investing.com — Фондовый рынок Австралии завершил торги среды падением на фоне негативной динамики со стороны секторов коммунальных услуг, металлодобывающей промышленности и финансов.
На момент закрытия на Сиднейской фондовой бирже S&P/ASX 200 снизился на 0,33%.
В лидерах роста среди компонентов индекса S&P/ASX 200 по итогам сегодняшних торгов были акции Altium Ltd (AX:ALU), которые подорожали на 7,170 п. (32,84%), закрывшись на отметке в 29,000. Котировки Wisetech Global Ltd (AX:WTC) выросли на 4,945 п. (31,62%), завершив торги на уровне 20,585. Бумаги TPG Telecom Ltd (AX:TPM) выросли в цене на 1,270 п. (20,19%), закрывшись на отметке 7,560.
Лидерами падения стали акции Primary Health Care Ltd (AX:PRY), цена которых упала на 0,350 п. (10,94%), завершив сессию на отметке 2,850. Акции Adelaide Brighton Ltd (AX:ABC) поднялись на 0,490 п. (7,28%), закрывшись на уровне 6,240, а Western Areas NL (AX:WSA) снизились в цене на 0,170 п. (5,72%) и завершили торги на отметке 2,800.
На Сиднейской фондовой бирже количество подешевевших бумаг (686) превысило количество закрывшихся в плюсе (546), а котировки 357 акций практически не изменились.
Котировки акций Altium Ltd (AX:ALU) выросли до исторического максимума, подорожав на 32,84%, 7,170 п., и завершили торги на отметке 29,000. Котировки акций Primary Health Care Ltd (AX:PRY) упали до 52-недельного минимума, упав на 10,94%, 0,350 п., и завершили торги на отметке 2,850. Котировки акций Wisetech Global Ltd (AX:WTC) выросли до исторического максимума, поднявшись на 31,62%, 4,945 п., и завершили торги на отметке 20,585. Котировки акций TPG Telecom Ltd (AX:TPM) выросли до 52-недельного максимума, повысившись на 20,19%, 1,270 п., и завершили торги на отметке 7,560.
Индекс волатильности S&P/ASX 200 VIX, который формируется на основе показателей торговли опционами на S&P/ASX 200, вырос на 2,82% до отметки 12.259.
Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в декабре прибавил 0,15%, или 1,80, достигнув отметки $1.201,80 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в октябре выросли на 0,46%, или 0,30, до $66,14 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в октябре подорожали на 0,39%, или 0,28, до отметки $72,91 за баррель.
Между тем на рынке Форекс пара AUD/USD снизилась на 0,20% до 0,7354, а котировки AUD/JPY упали на 0,07%, достигнув отметки 81,19.
Фьючерс на индекс USD вырос на 0,01% до 95,14.
Investing.com Россия: последние новости
США расширили санкции против России Рынок акций Норвегии закрылся ростом, Oslo OBX прибавил 1,55% Рынок акций Филиппин закрылся падением, PSEi Composite снизился на 1,09%
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российским дачникам добавили головной боли78
Россия нашла замену американской электронике211
Названа вероятная минимальная цена на пиво113
Россия подготовила ответ на санкции США199
«У России осталось резервов на один кризис»115
Видео
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
00:43
Украинцы устроили массовый «побег» в Россию
Экономика
01:14
Опубликован законопроект о санкциях против России
Экономика
14:13
В Совфеде обрадовали российских женщин
Экономика Другое
05:38
«Россия готова»: США введут санкции против «СП — 2»
Экономика Статьи
08:19
Назван ожидаемый размер увеличения пенсий
Личный счет
03:52
Россия нашла замену американской электронике
Экономика
04:15
Российским дачникам добавили головной боли
Недвижимость
01:00
ЦБ перестал бояться за будущее рубля
Экономика
04:58
Американцы оставят Россию без газа
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение