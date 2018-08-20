Рынок акций Австралии закрылся ростом, S&P/ASX 200 прибавил 0,03%

Investing.com — Фондовый рынок Австралии завершил торги понедельника ростом за счет укрепления секторов золотодобычи, металлодобывающей промышленности и сырья.

На момент закрытия на Сиднейской фондовой бирже S&P/ASX 200 поднялся на 0,03%, достигнув максимума.

В лидерах роста среди компонентов индекса S&P/ASX 200 по итогам сегодняшних торгов были акции Eclipx Group Ltd (AX:ECX), которые подорожали на 0,340 п. (15,89%), закрывшись на отметке в 2,480. Котировки Afterpay Touch Group Ltd (AX:APT) выросли на 0,860 п. (5,18%), завершив торги на уровне 17,470. Бумаги Resolute Mining (AX:RSG) выросли в цене на 0,058 п. (4,55%), закрывшись на отметке 1,323.

Лидерами падения стали акции Ansell Ltd (AX:ANN), цена которых упала на 2,240 п. (8,05%), завершив сессию на отметке 25,570. Акции Beach Energy Ltd (AX:BPT) поднялись на 0,098 п. (5,23%), закрывшись на уровне 1,768, а Ioof Holdings Ltd (AX:IFL) снизились в цене на 0,360 п. (4,03%) и завершили торги на отметке 8,570.

На Сиднейской фондовой бирже количество подорожавших бумаг (694) превысило количество закрывшихся в минусе (537), а котировки 386 акций практически не изменились.

Котировки акций Afterpay Touch Group Ltd (AX:APT) выросли до исторического максимума, подорожав на 5,18%, 0,860 п., и завершили торги на отметке 17,470.

Индекс волатильности S&P/ASX 200 VIX, который формируется на основе показателей торговли опционами на S&P/ASX 200, упал на 0,50% до отметки 11.965.

Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в декабре прибавил 0,71%, или 8,40, достигнув отметки $1.192,60 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в октябре снизились на 0,28%, или 0,18, до $65,03 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в октябре подешевели на 0,19%, или 0,14, до отметки $71,69 за баррель.

Между тем на рынке Форекс пара AUD/USD снизилась на 0,15% до 0,7306, а котировки AUD/JPY упали на 0,05%, достигнув отметки 80,81.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,11% до 96,11.