Рынок акций Австралии закрылся ростом, S&P/ASX 200 прибавил 0,18%

Investing.com — Фондовый рынок Австралии завершил торги пятницы ростом за счет укрепления секторов здравоохранения, второстепенных товаров и услуг и коммунальных услуг.

На момент закрытия на Сиднейской фондовой бирже S&P/ASX 200 поднялся на 0,18%.

В лидерах роста среди компонентов индекса S&P/ASX 200 по итогам сегодняшних торгов были акции Idp Education Ltd (AX:IEL), которые подорожали на 0,870 п. (8,82%), закрывшись на отметке в 10,730. Котировки Brambles Ltd (AX:BXB) выросли на 0,660 п. (6,63%), завершив торги на уровне 10,620. Бумаги Mayne Pharma Group Ltd (AX:MYX) выросли в цене на 0,060 п. (5,71%), закрывшись на отметке 1,110.

Лидерами падения стали акции Wisetech Global Ltd (AX:WTC), цена которых упала на 3,710 п. (15,63%), завершив сессию на отметке 20,020. Акции Costa Group Holdings Ltd (AX:CGC) поднялись на 0,940 п. (10,76%), закрывшись на уровне 7,800, а Altium Ltd (AX:ALU) снизились в цене на 2,230 п. (7,50%) и завершили торги на отметке 27,510.

На Сиднейской фондовой бирже количество подешевевших бумаг (634) превысило количество закрывшихся в плюсе (613), а котировки 398 акций практически не изменились.

Котировки акций Brambles Ltd (AX:BXB) выросли до 52-недельного максимума, подорожав на 6,63%, 0,660 п., и завершили торги на отметке 10,620. Котировки акций Mayne Pharma Group Ltd (AX:MYX) выросли до 52-недельного максимума, повысившись на 5,71%, 0,060 п., и завершили торги на отметке 1,110.

Индекс волатильности S&P/ASX 200 VIX, который формируется на основе показателей торговли опционами на S&P/ASX 200, упал на 5,65% до отметки 12.039.

Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в декабре прибавил 0,03%, или 0,40, достигнув отметки $1.194,40 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в октябре выросли на 0,59%, или 0,40, до $68,23 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в октябре подорожали на 0,52%, или 0,39, до отметки $75,12 за баррель.

Между тем на рынке Форекс пара AUD/USD выросла на 0,41% до 0,7278, а котировки AUD/JPY повысились на 0,52%, достигнув отметки 81,07.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,14% до 95,42.