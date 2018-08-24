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Рынок акций Австралии закрылся ростом, S&P/ASX 200 прибавил 0,18%
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Рынок акций Австралии закрылся ростом, S&P/ASX 200 прибавил 0,18% 

Investing.com Россия 10 минут назад
Фото: Investing.com Россия
Investing.com — Фондовый рынок Австралии завершил торги пятницы ростом за счет укрепления секторов здравоохранения, второстепенных товаров и услуг и коммунальных услуг.
На момент закрытия на Сиднейской фондовой бирже S&P/ASX 200 поднялся на 0,18%.
В лидерах роста среди компонентов индекса S&P/ASX 200 по итогам сегодняшних торгов были акции Idp Education Ltd (AX:IEL), которые подорожали на 0,870 п. (8,82%), закрывшись на отметке в 10,730. Котировки Brambles Ltd (AX:BXB) выросли на 0,660 п. (6,63%), завершив торги на уровне 10,620. Бумаги Mayne Pharma Group Ltd (AX:MYX) выросли в цене на 0,060 п. (5,71%), закрывшись на отметке 1,110.
Лидерами падения стали акции Wisetech Global Ltd (AX:WTC), цена которых упала на 3,710 п. (15,63%), завершив сессию на отметке 20,020. Акции Costa Group Holdings Ltd (AX:CGC) поднялись на 0,940 п. (10,76%), закрывшись на уровне 7,800, а Altium Ltd (AX:ALU) снизились в цене на 2,230 п. (7,50%) и завершили торги на отметке 27,510.
На Сиднейской фондовой бирже количество подешевевших бумаг (634) превысило количество закрывшихся в плюсе (613), а котировки 398 акций практически не изменились.
Котировки акций Brambles Ltd (AX:BXB) выросли до 52-недельного максимума, подорожав на 6,63%, 0,660 п., и завершили торги на отметке 10,620. Котировки акций Mayne Pharma Group Ltd (AX:MYX) выросли до 52-недельного максимума, повысившись на 5,71%, 0,060 п., и завершили торги на отметке 1,110.
Индекс волатильности S&P/ASX 200 VIX, который формируется на основе показателей торговли опционами на S&P/ASX 200, упал на 5,65% до отметки 12.039.
Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в декабре прибавил 0,03%, или 0,40, достигнув отметки $1.194,40 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в октябре выросли на 0,59%, или 0,40, до $68,23 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в октябре подорожали на 0,52%, или 0,39, до отметки $75,12 за баррель.
Между тем на рынке Форекс пара AUD/USD выросла на 0,41% до 0,7278, а котировки AUD/JPY повысились на 0,52%, достигнув отметки 81,07.
Фьючерс на индекс USD опустился на 0,14% до 95,42.
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