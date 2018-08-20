Экспорт зерна из Саратовской области вырос на 46%

По данным Саратовской таможни, за январь-август поставки продовольственного зерна из Саратовской области за рубеж увеличились на 46% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Объемы возросли с 236 до 509 тысяч тонн.

С конца июля 2018 года началась отгрузка зерна нового урожая. 32 партии помещено под таможенную процедуру экспорта объемом 32 тысячи тонн. Из них морским транспортом 8 тысяч тонн, железнодорожным — 24 тысячи тонн. Саратовское зерно закупают Азербайджан, Турция, Греция, Грузия, Германия.

По мнению экспертов, рост экспорта зерновых не означает повышения рентабельности аграриев. Во-первых, львиную долю прибыли присваивают перекупщики и трейдеры, а не производители. Во-вторых, зерно — сырье, только сельскохозяйственное. Турция по дешевке закупает российское зерно и перерабатывает его в макароны, муку, аминокислоты, лизин, корма, реализуя их по миру за гораздо большую стоимость. В России существует острая нехватка перерабатывающих производств, поэтому приходится гнать за рубеж продовольственное сырье, тем самым сбивая мировые цены.