Банк «Союз» повысил ставки по вкладам в долларах

Доходность «Классического» при выплате процентов в конце срока составит 1,05—1,8% (ранее — 0,6—1,25%), а при выплате процентов ежемесячно или ежемесячной капитализации — под 1—1,75% годовых (вместо 0,55—1,2%).

«Перспективный» при выплате процентов в конце срока открывается под 0,95—1,55% (прежде — под 0,5—1%), при ежемесячной выплате процентов или капитализации — под 0,9—1,5% годовых (прежде — под 0,45—0,95%).

Минимальная сумма депозитов — 200 долларов.

Продуктовый виджет

«Комфортный» (от 100 долларов) при выплате процентов в конце срока открывается под 0,9—1,5% (вместо 0,45—0,95%), а при выплате процентов ежемесячно или ежемесячной капитализации — под 0,85—1,45% годовых (ранее — под 0,4—0,9%).

Срок депозитов составляет 93, 183, 273, 367, 735 и 1100 дней.

«Накопительный» (от 10 тыс. долларов на 1468 дней) привлекается под 0,01—1,35% годовых (вместо 0,01—0,09%). Проценты выплачиваются ежемесячно и могут капитализироваться.

Все вклады, кроме «Классического», можно пополнять.