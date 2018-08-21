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Банк «Союз» повысил ставки по вкладам в долларах
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Банк «Союз» повысил ставки по вкладам в долларах 

Банки.ру 1 час назад
Доходность «Классического» при выплате процентов в конце срока составит 1,05—1,8% (ранее — 0,6—1,25%), а при выплате процентов ежемесячно или ежемесячной капитализации — под 1—1,75% годовых (вместо 0,55—1,2%).
«Перспективный» при выплате процентов в конце срока открывается под 0,95—1,55% (прежде — под 0,5—1%), при ежемесячной выплате процентов или капитализации — под 0,9—1,5% годовых (прежде — под 0,45—0,95%).
Минимальная сумма депозитов — 200 долларов.
Продуктовый виджет
«Комфортный» (от 100 долларов) при выплате процентов в конце срока открывается под 0,9—1,5% (вместо 0,45—0,95%), а при выплате процентов ежемесячно или ежемесячной капитализации — под 0,85—1,45% годовых (ранее — под 0,4—0,9%).
Срок депозитов составляет 93, 183, 273, 367, 735 и 1100 дней.
«Накопительный» (от 10 тыс. долларов на 1468 дней) привлекается под 0,01—1,35% годовых (вместо 0,01—0,09%). Проценты выплачиваются ежемесячно и могут капитализироваться.
Все вклады, кроме «Классического», можно пополнять.
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