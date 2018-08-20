Турецкому ЦБ, вероятно, придется пойти на очередное повышение ставки

В начале новой недели к открытию российского рынка складывается умеренно позитивный внешний фон. Азиатские индексы торгуются преимущественно в плюсе. Основной фактор для роста — это целая серия мероприятий между Китаем и США по урегулированию вопросов внешней торговли. Начнется обсуждение уже 22-23 августа, а в ноябре встретятся лидеры обеих стран. Ожидания участников рынка растут, однако мы не в полной мере разделяем их оптимизм, предлагая дождаться первоначальной информации в ближайшие дни.

График

Многое будет зависеть от позиции Белого Дома, который выступил инициатором политики дополнительных пошлин. Если Трамп решит, что для местного бизнеса ситуация скорее проигрышная, а это будет отличаться от более раннего мнения, то вполне стоит ожидать уступок, но таких сигналов пока не было. Индекс потребительских настроений США в пятницу снизился до 95.3 пункта при прогнозе роста до 98.1, фундаментальная статистика США все чаще не соответствует прогнозам, что связано как с высокими ожиданиями экспертов, так и с тем, что большая часть индикаторов уже находятся на пике.

Агентство Fitch подтвердило кредитный рейтинг России, оставив его на инвестиционном уровне «ВВВ-». Стране удалось хорошо справиться с апрельскими санкциями, а ВВП должен прибавить в 2018 году 1.8% (в 2019 — 1.5%), то есть примерно остаться на нынешних темпах. Подобная оценка была во-многом ожидаемой и закладывалась в цены. S&P в то же время снизило рейтинг Турции на одну ступень до «В+», то есть от инвестиционного уровня Анкару отделяет уже 4 ступени. В данный момент страна находится на одном уровне с Аргентиной и Фиджи. Все больше уверенности у аналитиков в том, что турецкому ЦБ придется пойти на очередное повышение ставки.

График

Нефть в пятницу продолжила рост. Количество буровых установок осталось на прежнем уровне, однако существенный рост запасов все еще настораживает, поэтому до публикации свежих данных в среду значительного движения можем и не увидеть. Поддержать отечественных эмитентов сегодня способно заявление Силуанова о том, что налоговую нагрузку на компании повышать не планируется.