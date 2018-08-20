Специалист по бюджету из команды Рейгана уверен, что Белый дом спровоцирует крах фондового рынка

Москва, 20 августа — «Вести. Экономика» Бывший директор Бюджетного управления в администрации Рейгана Дэвид Штокман предупреждает инвесторов: крах рынка неизбежен.

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И виноват в этом будет Вашингтон с его повышением пошлин для КНР и дефицитным бюджетом — полагает бывший чиновник.

“Эта экономика не настолько сильна, чтобы справится с последствиями действий свихнувшегося Белого дома и политического окружения в Вашингтоне, которые прячут головы в песок”, — заявил Штокман в эфире CNBC.

По его словам, торговая война с Китаем станет тем катализатором, который спровоцирует обвал рынка акций.

“У нас не будет счастливого финала. Мы долгое время занимаемся торговой войной, и ситуация будет ухудшаться, потому что Дональд Трамп не доволен результатом. А это — экономическое невежество в торговле”, — добавил Штокман.

При этом Штокман не исключает, что на фондовом рынке может наблюдаться скачок индексов до максимумов. Но возможную ситуацию он называет «самым крупным пузырем на фондовом рынке в истории». При этом он предупреждает: падение потом может составить 20-20%. И это уничтожит все мнимые выгоды от текущей ситуации. «У нас крушение поезда в торговле. У нас крушение поезда — в дефиците», — резюмировал бывший чиновник.