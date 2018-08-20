В Казани продают кинотеатр «Магия кино». Всего за 50 000 000 рублей

«Магия кино». Фото: tripadvisor.ru Кинотеатр «Магия кино» в казанском торговом центре XL выставлен на продажу. Цена — 50 000 000 рублей.

«Мы выставили кинотеатр на продажу буквально два дня назад, но уже есть большое количество потенциальных покупателей. Продаем в связи с тем, что сами находимся в Самаре и удаленно вести бизнес затруднительно», — рассказал РБК представитель «Магии кино».

В объявлении говорится, что ежемесячная выручка кинотеатра — 8 000 000 рублей. В новогодние каникулы доходит до 10 000 000 рублей.

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