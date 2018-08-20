Рынку будет сложно расти в ожидании сюрпризов США

По итогам недели индекс МосБиржи упал с 2275,05 п. до 2255,12 п., а РТС — с 1056,93 п. до 1052,74 п. Пара EUR-USD выросла с $1,141 до $1,1443. Пара USD-RUB упала с 67,72 до 67,03, а EUR-RUB с 77,25 до 76,70. Brent подешевела за неделю с $72,81 до $71,83. Американский индекс широкого рынка S&P 500 поднялся с 2833,28 п. до 2850,13 п.

Торговая война, валютные кризисы, взаимные санкции и рост ставок основных центральных банков начинают ухудшать перспективы, как мировой экономики, так и финансовых рынков. Впрочем, турецкий кризис немного утих, а Китай и США начинают двигаться в сторону переговорного процесса. Почти 40% германского бизнеса выступает за немедленное снятие ограничений в торговле с Россией, а ещё треть за постепенную нормализацию. В любом случае урон мировой экономике уже нанесён, а его глубину покажет статистика.

Германия начнёт понедельник с данных по ценам производителей. Ожидается, что темпы роста в июле сохранятся на уровне 3,0%. На американском отрезке торгов выступит глава ФРБ Атланты Р. Бостик. И, наконец, в России опубликуют месячную оценку ВВП. «Магнит» представит отчётность по МСФО за II квартал и I полугодие.

Австралия во вторник опубликует протокол заседания РБА по кредитно-денежной политике. Стоит отметить, что от РБА не ждут изменения риторики, но это не означает, что сюрпризы не могут появиться. В остальном вторник будет довольно тихим днём. Лишь вечером поступит отчёт API по запасам нефти и нефтепродуктов в США. В России совет директоров «Роснефти» рассмотрит вопрос дивидендов за I полугодие. Свои финансовые результаты по МСФО предоставят « МТС », Polymetal.

В среду в Великобритании состоится слушание по инфляции. В США выйдут отчёты по продажам на вторичном рынке жилья, а также по запасам нефти и нефтепродуктов от Минэнерго . Вечером в этот день выйдет протокол крайнего заседания ФРС , который раскроет подробности обсуждений текущей ситуации в американской экономике и будущей денежной политике. В России «Мегафон» завершит программу выкупа акций.

В четверг будут опубликованы предварительные индексы деловой активности в августе от Японии до США. В еврозоне состоится публикация протокола заседания ЕЦБ по кредитно-денежной политике. В США выйдут традиционные данные по первичным обращениям за пособием по безработице. Далее будет опубликован индекс цен на жильё за июнь и статистика продаж нового жилья. Кроме того, с четверга начинается столь долгожданный симпозиум центральных банков в Джексон-Хоул. В России отчётность по МСФО предоставят «Детский Мир», «ФосАгро» «Черкизово» , а также Сбербанк

«Распадская», Япония начнёт пятницу с данных по инфляции. Однако существенных подвижек в этой области не ожидается. Разве только базовый индекс цен разгонится до 0,9% в июле с 0,8% в июне. Германия уточнит ВВП за II квартал, но изменений не ожидается. В США опубликуют отчёт по заказам на товары длительного пользования. Ожидается, что объём заказов в июле снизился на 0,3%. Глава ФРС выступит на симпозиуме в Джексон-Хоул. И, наконец, вечером поступит статистика от Baker Hughes по активным буровым. В России отчитаются "Московская биржа" «АЛРОСА» . Совет директоров «НОВАТЭК» рассмотрит вопрос дивидендов за I полугодие.

Азиатские рынки начали новую неделю преимущественно ростом, но затем многие индексы свалились в минус. Основные надежды связаны с возобновлением переговорного процесса между США и КНР по торговым спорам. Первые встречи уже начнутся в Вашингтоне 21 августа. Кроме того, в США продлили период слушаний и консультаций по следующему пакету импортных пошлин в объёме до $200 млрд из-за большого числа затрагиваемых компаний. Меж тем на финансовом рынке может появиться новая тема давления на Китай, который также могут обвинить во вмешательстве в американские выборы. Если же говорить о ситуации с турецкой лирой, то центральные банки Катара и Турции подписали соглашение по валютным свопам, чтобы улучшить ситуацию с ликвидностью на турецком финансовом рынке. К 8:40 (мск) Nikkei 225 — 22217,76 п. (-0,24%), Hang Seng — 27381,71 п. (+0,62%), Shanghai Composite — 2654,99 п. (-0.52%).

Цены на арматурную сталь в Китае достигли максимума за семь лет. На рынке обсуждают слухи о том, что власти Пекина предписали провинции Таншань начать сокращение производства уже с сентября вместо ноября. Однако, по информации Reuters , источники в самой провинции не подтверждают это. Нефть незначительно дешевела на азиатских торгах на опасениях замедления роста спроса в мире из-за торговых войн и валютных кризисов. Меж тем в США число активных нефтяных буровых не изменилось за прошлую неделю, оставшись на уровне 869 единиц. Золото на прошедшей неделе снижалось до $1159 за тонну, что также отражает и динамика торгуемых на бирже фондов. Резервы SPDR Gold Trust сократились с 786,08 тонн до 772,24 тонн.

Фьючерс на индекс доллара подрастал на 0,1% до 96,09 п.