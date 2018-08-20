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Доллар и евро растут на открытии торгов
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Доллар и евро растут на открытии торгов 

RT на русском 28 минут назад
Фото: EPA
На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара вырос на 21 копейку — до 67,24 рубля.
Курс евро увеличился на 5 копеек, составив 76,75 рубля.
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