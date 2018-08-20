Фондовые торги в РФ стартовали в плюсе 

На 10:00 мск индекс Мосбиржи увеличился на 0,75% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 272,14 пункта. Индекс РТС подрос на 1,43%, до отметки 1 06,79.
«Новые признаки стабилизации ситуации на рынках и консолидация нефтяных котировок способны привести к улучшению динамики индекса Мосбиржи, удержавшему накануне отметку 2 250 пунктов, — мы по-прежнему считаем диапазон 2 250—2 300 пунктов актуальным. Новости с геополитического фронта тревожны, но, по нашему мнению, вряд ли окажут серьезное влияние на рынок: хотя деталей новых ограничительных мер нет, риски жестких санкций против Газпрома невысоки», — прокомментировал аналитик Промсвязьбанка Евгений Локтюхов.