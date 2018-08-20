Фондовые торги в РФ стартовали в плюсе

На 10:00 мск индекс Мосбиржи увеличился на 0,75% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 272,14 пункта. Индекс РТС подрос на 1,43%, до отметки 1 06,79.